Soitec : Le chiffre d'affaires du 4e trimestre chute de 6%

(CercleFinance.com) - Soitec publie aujourd'hui un chiffre d'affaires de 181 ME au titre du 4e trimestre de son exercice 2020/2021, soit un recul de 6% à périmètre et taux de change constants (ptcc), par rapport à la même période il y a un an.



Le chiffred'affaires annuel de l'exercice 2020-2021, à 584 ME,s'annonce finalement en ligne avec l'objectif annoncé, avec une croissance de 1%à ptcc(ou -2% en données publiées).



'Cette bonne performanceestencourageantepour l'avenir. Nous avons retrouvé notre dynamique de croissance depuis le deuxième trimestre et nous allons maintenir cette trajectoire au cours des douze prochainsmois et au-delà', estime PaulBoudre, Directeur général de Soitec.



Le chiffre d'affaires de l'exercice 2021-2022 est toujours attenduà plus de900M$, assure l'entreprise.





