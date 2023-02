Soitec : Jefferies entame la couverture à 'conserver'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies a entamé vendredi la couverture du titre Soitec avec une recommandation 'conserver' et un objectif de cours de 145 euros, expliquant envisager un certain nombre de difficultés sur le court terme pour le fabricant de matériaux semi-conducteurs.



S'il dit percevoir - à moyen terme - plusieurs catalyseurs susceptibles d'aider le groupe à faire mieux que prévu à horizon 2026, le broker s'attend à une croissance sans éclat à plus court terme, sur fond de détérioration de la demande.



D'après Jefferies, ce sont surtout les activités mobiles qui sont les plus vulnérables en vue de l'exercice 2023/2024 du fait de la faiblesse actuelle des volumes de smartphones et des ajustements en termes de stocks réalisés par les clients.



Avec une prévision de BPA pour 2023/2024 inférieure de 2% au consensus et un PER de 14x, le courtier indique n'envisager, tout au mieux, qu'un potentiel de revalorisation limité sur le court terme.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.