Soitec : Dolphin va ouvrir une nouvelle unité à Singapour

(CercleFinance.com) - Soitec a annoncé mercredi que sa filiale Dolphin Design allait ouvrir une nouvelle unité dédiée à l'edge computing (informatique dématérialisée) et à l'intelligence artificielle au sein de son usine basée à Singapour.



Le spécialiste des semi-conducteurs explique que Dolphin souhaite déplacer une partie de ses activités de production ('processing') dans la cité-Etat, tandis que le hub consacré aux activités de gestion de puissance et de l'audio est appelé à rester en France.



Cette nouvelle unité est censée devenir un centre d'excellence en R&D et à jouer un rôle clé dans le développement des activités de Dolphin en Asie et dans le monde, précise Soitec.



Elle doit aussi devenir un laboratoire d'application au niveau régional et un centre de service à la clientèle pour le processing du portefeuille de plateformes IP.



Dolphin, dans lequel Soitec détient une participation majoritaire de 80%, s'est spécialisé dans la conception de circuits intégrés pour des applications requérant une faible consommation d'énergie.



