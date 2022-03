Soitec : Convention avec Grenoble INP - Phelma, UGA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Soitec annonce la signature d'une convention de partenariat, conclue pour une durée de trois ans, avec Grenoble INP - Phelma, UGA, l'École nationale supérieure de physique, électronique, matériaux, dans le but de développer la filière d'études en microélectronique.



Par cette convention, le spécialiste des matériaux semi-conducteurs contribuera, entre autres, à l'intégration des étudiants et diplômés Phelma en proposant des offres de stages, des offres d'emplois ou encore de VIE (Volontariat International en Entreprise).



Soitec fera également intervenir ses experts au sein du cursus des élèves-ingénieurs Phelma et participera à des conférences métiers à travers des amphis carrière pour les étudiants de première année ou des conférences plus transverses.



