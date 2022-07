Soitec : Deux arrêts de production dans une usine française ont ralenti l'activité de Soitec

(BFM Bourse) - Le fabricant de matériaux semi-conducteurs accuse un net ralentissement de sa croissance au premier trimestre de son exercice décalé 2022-2023 après deux incidents de production sur son site de Bernin, près de Grenoble. Le groupe confirme toutefois ses objectifs annuels. Cette baisse de régime est néanmoins sanctionnée par le marché, le titre accuse la plus forte baisse du SBF 120 mardi.

Soitec s'affiche en queue de SBF 120 mardi après avoir fait état d'un net ralentissement de sa croissance au premier trimestre de son exercice décalé 2022-2023. D'une hausse de 53% au trimestre précédent à taux de change constants, la croissance de l'activité du concepteur grenoblois de matériaux semi-conducteurs innovants s'est contenue à 6% à fin juin dernier, toujours à taux de change constants.

Le titre Soitec perdait encore 5% à 142,35 euros, vers 10h00 après avoir plongé de 8,50% dans les premiers échanges.

Cette franche baisse de régime n'entrave pas les ambitions annuelles du groupe, Soitec explique avoir malgré tout enregistré "le meilleur premier trimestre de son histoire" en dépit deux arrêts de production subis sur son site de Bernin, près de Grenoble début avril et en juin derniers.

Des revenus boostés par la 5G

Le champion isérois des matériaux semi-conducteurs revendique en effet un chiffre d’affaires consolidé de 203 millions d’euros pour le 1er trimestre (clos fin juin) de son exercice 2022-2023. A taux de change courants, la hausse ressort ainsi à 12% par rapport au chiffre d’affaires de 180 millions d’euros réalisé au 1er trimestre 2021-2022.

Cette performance résulte, selon Soitec, d'une croissance soutenue de sa division Communications Mobiles (+13% en données publiées ), tirée par l’adoption des smartphones 5G et de la WiFi6, et par le déploiement des infrastructures 5G. La performance trimestrielle du groupe résulte également d'une progression de 46%, en données publiées, du chiffre d'affaires de son activité Automobile & Industrie. "La demande du secteur automobile est soutenue par une augmentation des besoins en matière de systèmes d’info-divertissement, de systèmes d’aide à la conduite (ADAS) et de fonctions de sécurité, et par les applications liées aux véhicules électriques", explique Soitec dans son communiqué.

Objectifs "record" maintenus par la direction

Le groupe rappelle que la production de son site situé à Bernin a été affectée du 5 au 9 avril par une coupure d'électricité consécutive à un incendie de lignes électriques qui s'est déclaré à l'extérieur du site, puis, du 10 au 16 juin, par un mouvement social. Soitec ajoute être en mesure de rattraper progressivement la perte de production (environ 10 jours) et ne s'attend pas à ce que ces événements aient un impact sur ses objectifs 2022-2023.

Malgré cet événement, Soitec reste confiant dans sa capacité à atteindre "les objectifs records" qu'il s'est fixé pour l’exercice. La société iséroise table toujours sur une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 20% à périmètre et taux de change constants et une marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) proche de 36%.

