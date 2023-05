Soitec : Avec l'essor de la 5G, Morgan Stanley voit les revenus de Soitec doubler dans trois ans

(BFM Bourse) - La banque américaine a initié sa couverture à "surpondérer" ce jeudi sur le fabricant de matériaux semi-conducteurs. Morgan Stanley estime que sa marge brute d'exploitation pourrait dépasser 40% sur l'exercice clos en mars 2026.

Alors que la Bourse de Paris se morfond ce jeudi - le SBF 120 reculant de 0,3% - Soitec parvient à se distinguer. Le groupe isérois voit son action bondir de 8,3% vers 16h à 131 euros, prenant de très loin la tête du SBF 120.

Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs est porté par Morgan Stanley, la banque américaine ayant initié sa couverture sur la valeur avec un conseil à "surpondérer" et un objectif de cours à 173 euros.

Les dernières semaines n'ont guère été porteuses pour l'entreprise. Soitec a passé le mois dernier un important avertissement sur résultats dû à la chute des ventes de smartphones elle-même causée par d'importants stocks sur la chaîne d'approvisionnement. Puis l'annonce du départ du directeur des opérations, Bernard Aspar, considéré comme un homme clef du redressement de la société lors de la dernière décennie, a pesé sur l'action.

Migration vers la 5G

Néanmoins, à moyen terme, les vents porteurs pour l'activité du groupe soufflent trop fortement pour être ignorés. C'est en somme le message de l'analyse de Morgan Stanley qui considère que la mauvaise passe de l'action constitue une opportunité pour se positionner sur le titre.

La banque américaine estime que Soitec devrait être en mesure de doubler ses revenus, partant de 1,1 milliard d'euros sur l'exercice clos en mars 2023 pour atteindre 2,1 milliards d'euros trois an plus tard. Quant à l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) il passerait de 286 millions d'euros à 861 millions d'euros sur la même période, tandis que la marge correspondante augmenterait à 40,8% contre 33,1%.

Morgan Stanley considère que la technologie "RF-SOI" de Soitec, des substrats en silicium sur isolants appliqués à la radiofréquence, sera portée par la migration des téléphones 3G/4G vers la 5G ainsi que par "la pertinence croissante des technologies de la société pour les besoins de radiofréquence", y compris dans les infrastructures de télécommunications. Pour les substrats "FD-SOI", utilisés dans l'architecture des transistors, l'établissement voit des relais de croissance dans l'internet des objets (IoT), les systèmes d'aide à la conduite avancés, mais aussi dans les appareils "intelligents" incorporant l'intelligence artificielle.

Journée investisseurs début juin

La banque américaine souligne également les perspectives prometteuses des technologies de la société dans le carbure de silicium (SiC), une céramique réfractaire dont les propriétés en font un composant clef pour l’ensemble des applications de l’industrie des semi-conducteurs, surtout pour l'automobile. Soitec a développée dans ce domaine une famille de substrats "SmartSiC" pour la mobilité électrique et les réseaux intelligents. STMicroelectronics s'est d'ailleurs allié à Soitec l'an passé pour adopter cette technologie.

Le bond des revenus tirés de cette nouvelle opportunité serait conséquent, selon les anticipations de Morgan Stanley, passant de plus de 11 millions d'euros sur l'exercice clos en mars 2024 d'euros à 260 millions sur celui achevé en mars 2026. Ce en raison de l'essor de l'usage des véhicules électriques.

A noter qu'en dehors de Morgan Stanley, la banque UBS a, elle, confirmé sa recommandation à l'achat et ajusté son objectif de cours à 178 euros contre 180 euros, en amont de la journée dédiée aux investisseurs de Soitec, le 8 juin prochain. L'établissement suisse note que les investisseurs redoutent que l'entreprise abaisse à cette occasion ses objectifs pour l'exercice clos en mars 2024 (un chiffre d'affaires stable sur un an à périmètre et changes constants et une marge d'Ebitda d'environ 36%) mais il considère que le cours actuel intègre déjà cette hypothétique annonce. UBS met elle aussi en avant les moteurs de croissance de moyen terme de la société, à savoir l'essor de la 5G et le développement de "SmartSiC".

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse