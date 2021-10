Smcp : Jefferies rehausse son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies rehausse son conseil sur le titre SMCP, passant de 'conserver' à 'achat', et relève son objectif de cours à 9,4 euros, contre 6,5 euros précédemment.



L'analyste met en avant la sortie attendue -et imminente- de l'actionnaire en difficulté, Shandong Ruyi qui détient 54% du capital. Par conséquent, ce retrait supprime un vent contraire qui avait rehaussé le profil de risque de SMCP depuis son introduction en bourse.



Le broker a donc supprimé la décote qu'il avait appliquée sur le titre.

Jefferies rappelle par ailleurs que SMCP disposes de quatre marques fortes sur les réseaux sociaux et performantes dans le digital.



La direction de SMCP anticipe des ventes 2023 10% supérieures au niveau de 2019 et une marge EBIT d'environ 10,5% en 2023. Le broker est un peu plus prudent et mise sur une hausse des ventes de +5% par rapport à 2019 (+4% pour le consensus).



