Smcp : Développe la traçabilité des produits avec Fairly Made

(CercleFinance.com) - SMCP annonce s'associer avec Fairly Made en vue d'offrir à ses clients des informations détaillées et transparentes sur la traçabilité de ses produits.



Ainsi, d'ici 2025, SMCP compte apposer un QR code sur l'ensemble des produits vendus par les quatre marques du groupe (Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac) permettant une totale traçabilité de chaque produit.



'Ce QR code permettra donc un accès rapide, simple, transparent et unifié à l'ensemble des informations relatives à la traçabilité de chaque produit, tels que le pays d'origine de chaque matière, le nombre de km parcourus, son lieu de confection, etc.', indique le groupe.



Un premier test aura lieu dès cette saison avec plus de 40 références tracées par marque, ajoute SMCP.





