Sii : Stifel reste à achat après le point d'activité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 60 euros sur SII, au lendemain du point d'activité du groupe spécialiste des métiers de l'ingénieur au titre de son premier semestre comptable (clos fin septembre).



Après cette publication semestrielle 'assez bonne, supérieure à ses attentes, grâce en particulier à la croissance en Pologne en accord avec son cas d'investissement', le broker déclare relever un peu ses anticipations pour la société.



'Une performance meilleure que prévu au premier semestre et une matérialisation plus tardive qu'attendu du ralentissement de l'activité lié à l'environnement macroéconomique pourraient encore rendre nos prévisions 2022-23 quelque peu conservatrices', juge-t-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.