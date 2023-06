Sii : Stifel rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur SII avec un objectif de cours rehaussé de 60 à 64 euros, ayant mis à jour son modèle après la publication des comptes annuels et des perspectives de croissance de SII Poland (68% des résultats du groupe).



'En dehors de la Pologne, l'activité se comporte plutôt bien, avec une performance particulièrement bonne de la part de l'offre flexshore', juge le broker, ajoutant que les marges devraient progressivement malgré un contexte macroéconomique lugubre.



Sur les trois prochaines années, Stifel anticipe ainsi des taux de croissance annuels moyens des BPA de 25% pour SII France & Others et de 10% pour SII Poland, deux ensembles sur lesquels il applique des ratios de valorisation PE de respectivement 15 et 20 fois.



