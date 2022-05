Sii : Publie un CA annuel en hausse organique de 27%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - SII publie un chiffre d'affaires de 828.8 ME au titre de l'exercice 2021/22, en hausse organique de 27% par rapport à la même période un an plus tôt.



' Cette performance historique est réalisée dans un contexte incertain toujours troublé par la crise sanitaire et plus récemment, par la situation géopolitique en Ukraine ', souligne SII qui a vu son activité progresser aussi bien en France (+21.5%) qu'à l'international (+32%).



Dans ce contexte, le groupe SII entend continuer à délivrer une croissance organique significative sur le prochain exercice.



Toutefois, avec une visibilité réduite, le groupe est attentif à l'évolution des facteurs qui pourraient ralentir sa dynamique. Le groupe SII précisera ses ambitions annuelles 2022/2023 lors de la publication de ses résultats annuels de l'exercice 2021/2022 tant en termes de chiffre d'affaires que de marge opérationnelle.





