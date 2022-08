Sii : Hausse de 27,5% du chiffre d'affaires trimestriel

(CercleFinance.com) - SII publie un chiffre d'affaires de 238 ME au titre du 1er trimestre (clos le 30 juin) de l'exercice 2022/2023, en hausse organique de 27,5% par rapport au 1er trimestre de l'exercice précédent.



En données organiques, le chiffre d'affaires progresse de 13% en France et de 41% à l'international.



La performanceréaliséeau cours de ce premier trimestrepermet de confirmer avec confiance lesperspectives attendues pour l'ensemble du premier semestre de cet exercice.



SII vise ainsi une croissance organiquedu chiffre d'affaires à deux chiffres, au-delà de 20%sur le premier semestre,et unemarge opérationnellecomprise entre 9 & 10%,sous réserve d'uneévolution sans changement majeurde la situationsanitaireet géopolitique.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel