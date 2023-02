Sii : Hausse de 23,2% du CA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Au cours du 3e trimestre de son exercice 22/23, le groupe SIIenregistre un chiffre d'affaires de 259,31 ME, en croissance organique de 23,2% par rapport à la même période un an plus tôt.



Pour le groupe, il s'agit ainsi du septième trimestre consécutif laissant apparaître une croissance organiquedu chiffre d'affairessupérieure à 20%.



'Sans changement de contexte majeur, cette trajectoire doit maintenantnous conduire àdépasserla barre symbolique du milliard d'eurosdechiffre d'affaires annuelpour l'ensemble de l'exercice2022/2023', indique Eric Matteucci, Président du Directoire.



Le groupe vise une marge opérationnelle toujours comprise entre 9 et 10% pour l'exercice.



