Sii : Croissance de 27% du CA au 1er semestre

(CercleFinance.com) - SII annonce avoir réalisé au cours de son premier semestre 2022-23 un chiffre d'affaires de 477,2 millions d'euros, en hausse de 26,8% (+27,7% en organique), avec des contributions positives de toutes les régions à l'exception de l'Espagne.



'Cette performance a été alimentée par un taux d'activité au plus haut depuis près de trois ans, et une excellente performance commerciale de toutes les équipes', affirme le groupe spécialiste des métiers de l'ingénieur.



Ce chiffre d'affaires conforme aux objectifs révisés permet à SII de confirmer l'objectif attendu d'une marge opérationnelle comprise entre 9 et 10%. Le troisième trimestre devrait selon lui afficher une croissance organique supérieure à 15%.



