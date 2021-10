Sii : Acquisition de ANANKEI, société belge de conseil IT

(CercleFinance.com) - Le Groupe SII annonce renforcer sa présence en Belgique à travers l'acquisition de la société ANANKEI BV, à Louvain.



ANANKEI BV est une entreprise de conseil IT, spécialisée en infrastructure et télécom, et qui accompagne la transformation digitale des entreprises belges depuis plus de 15 ans. En 2020, cette structure a réalisé un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros avec un effectif de 100 personnes.



Le Groupe SII compte sur cette opération pour élargir son offre de services en Belgique dans des secteurs stratégiques, et renforcer sa proximité avec un ensemble de clients grands comptes.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel