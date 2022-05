Sii : En plein boom à l'international, la société de services numériques SII impressionne le marché

(BFM Bourse) - L'entreprise de services du numérique tricolore, bien aidée par la poursuite de son expansion à l'international, a vu son chiffre d'affaires progresser de 27% au cours de son exercice 2021-2022, une croissance organique bien supérieure à l'objectif pourtant relevé à plusieurs reprises. Le marché applaudit.

Réputé comme l'une des ESN (entreprise de services numériques) où il fait bon travailler (classée dans le top Best Workplaces depuis cinq ans sans discontinuer, ayant même atteint en 2021 la première place de ce baromètre dans la catégorie plus de 2500 salariés), SII continue à conjuguer épanouissement des collaborateurs et dynamisme commercial.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Lors des trois derniers mois de son exercice 2021-2022, le groupe a dépassé pour la deuxième fois consécutive la barre de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec 239,9 millions d'euros de facturations représentant une croissance de 30,7% sur un an (+30,2% à périmètre et changes constants), constituant le bouquet final d'une très belle performance sur l'ensemble de l'exercice où le chiffre d'affaires a totalisé 828,86 millions (+26,7%, soit +27% à périmètre et changes constants). "Ce succès est avant tout celui de toutes nos équipes", a souligné le président du directoire Eric Matteucci. "Cet exercice 2021/2022 délivre une performance remarquable nettement au-dessus de la croissance sectorielle. Dans un contexte où le marché du numérique se développe à un rythme soutenu, l’ensemble du groupe SII a su tirer pleinement profit des opportunités sur l’ensemble de ses marchés sectoriels et géographiques", a également indiqué le dirigeant.

L'été dernier, le groupe s'était donné pour ambition d'atteindre 10% de croissance organique sur 2021-2022. Puis SII avait porté cet objectif à "au moins 15%" après un premier semestre supérieur aux attentes, et à "au moins 22%" en constatant que le troisième trimestre avait été encore meilleur que projeté. Et bien que les incertitudes conjoncturelles se soient accrues au dernier trimestre avec le conflit en Ukraine -le groupe en profite pour rendre hommage à la trentaine de personnes qui travaillent dans ce pays, en appui de projets de clients en Allemagne- le dernier quart de l'exercice a donc encore surpris à la hausse.

Une marge supérieure à celle d'avant pandémie

L'activité a bénéficié d'un développement en France largement supérieur à la moyenne du secteur des ESN, avec un chiffre d'affaires total de 383,4 millions d'euros en hausse de 21,5%. Mais c'est à l'international que la dynamique de croissance s'est révélée exceptionnelle, en hausse de 31,5% à 445,5 millions d'euros sur l'exercice, et de 40,4% (à changes et périmètre constants) rien qu'au quatrième trimestre. "Tous les pays contribuent positivement à cette performance : la Pologne (+33,8%), l’Espagne (+27,9%), l’Allemagne (+1,0%), la Roumanie (+58,7%), le Chili (+41,8%), la Belgique (+89,6% dont +10,2% en organique), le Canada (+31,2%), le Royaume-Uni (+46,3%), le Maroc (+45,4%), la République Tchèque (+62,4%), les Pays-Bas (+10,0%) et la Colombie (+22,1%)", détaille SII qui ajoute que tous les marchés géographiques sur lesquels il est présent "bénéficient actuellement d’un niveau de demande élevé".

Dans ce contexte, la firme compte continuer à délivrer "une croissance organique significative" sur le prochain exercice, en reconnaissant être attentif à l’évolution des facteurs qui pourraient ralentir sa dynamique par rapport à 2021-2022. Les objectifs chiffrés 2022-2023 devraient être précisés début juin avec les résultats détaillés de l'exercice clos fin mars. Ces derniers devraient faire apparaît un amélioration de la marge opérationnelle par rapport au niveau d’avant crise sanitaire (exercice clos au 31 mars 2019 ; où cette marge s'était établie à 7,35%).

La réaction boursière à cette dynamique impressionnante entraîne un bond de 7,29% du cours de SII vers 10h30 à 47,85 euros.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse