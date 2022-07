Siemens : Un nouveau partenariat conclu avec TeamViewer

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'éditeur allemand de logiciels de connectivité à distance TeamViewer a annoncé mardi la signature d'un nouveau partenariat avec Siemens.



Aux termes de l'accord, TeamViewer associera les fonctionnalités de Frontline, sa plateforme de réalité augmentée destinée aux entreprises, à celles de Teamcenter, un logiciel de gestion du cycle de vie des produits (PLM) conçu par Siemens.



Cette collaboration doit permettre aux clients d'améliorer le processus de développement de leurs projets en se basant sur des expériences immersives via des contenus 3D interactif associés au jumeau numérique du produit en cours de développement.



Ces modèles pourront être facilement modifiés, favorisant ainsi la coopération et la prise de décisions de la part des équipes tout au long du cycle de vie du produit, explique TeamViewer dans un communiqué.



