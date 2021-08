Siemens : Travaille sur l'automatisation des tramways

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens Mobility et ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH annoncent aujourd'hui avoir réalisé avec succès le test du Projet AstriD portant sur la rentrée automatisée des tramways au dépôt.



Dans le cadre de cette initiative d'innovation baptisée mFUND, ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH a fourni le tramway et l'infrastructure du dépôt, permettant d'évaluer les résultats du test du point de vue d'un exploitant de dépôt.



La technologie devrait être prête pour être mise sur le marché en 2026, assure Siemens.



Par ailleurs, la rentrée au dépôt automatisé ne constitue qu'une première étape vers la conduite autonome des trams. Le projet de trois ans est financé par le ministère fédéral des Transports et des Infrastructures numériques (BMVI) dans le cadre de son Fonds pour la modernité (mFUND).





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.