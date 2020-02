Siemens : Réalise avec succès une émission obligataire

(CercleFinance.com) - Siemens a réalisé avec succès une émission obligataire d'une valeur totale d'environ 4 milliards d'euros et d'environ 850 millions de livres sterling.



' Le produit de l'émission seront utilisés au fonctionnement général de l'entreprise y compris le refinancement des échéances à venir ' indique le groupe.



La demande des investisseurs s'est élevée à plus de 10 milliards d'euros, qui est plus du double de l'offre.



