Siemens : Partenariat avec l'Université d'East London

(CercleFinance.com) - Siemens annonce un partenariat 'stratégique' avec l'Université d'East London (UEL) au Royaume-Uni afin d'aider la faculté à atteindre le zéro carbone net d'ici 2030.



Dans ce cadre, Siemens proposera des mesures d'amélioration pour réduire la consommation globale d'énergie ainsi que des solutions d'ingénierie pour passer à la production d'énergie renouvelable à faible émission carbone sur le site de l'UEL et à Stratford.



'Grâce à notre approche de partenariat tripartite université-étudiant-industrie, nous sommes convaincus que nous pouvons atteindre le zéro net', explique la professeure Amanda Broderick, vice-chancelière et présidente de l'Université d'East London.



'La transformation carbone du campus donnera à nos étudiants l'opportunité de devenir les leaders du développement durable de demain. ls auront accès aux dernières réflexions en matière de technologie intelligente et à l'expérience et au mentorat de l'industrie', ajoute-t-elle.



