Siemens : Oddo réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Siemens, avec un objectif de cours réduit de 128 à 121 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que les résultats du 3e trimestre sont ressortis 'légèrement en-dessous des attentes', avec un chiffre d'affaires en hausse de 4% en organique, à 17,9 MdsE. Les BPA s'établissent à -2,06 euros, incluant 2,7 MdsE d'impairment liés à la participation dans Siemens Energy.



Après une conférence téléphonique, Oddo estime que les perspectives des marchés finaux restent bien orientées et que 'l'impact direct de potentielles pénuries de gaz serait mineur pour Siemens'.



Dans ce contexte, Oddo prévoit une croissance organique du CA pour 2022 de 6,7% contre 6.8% précédemment et une marge d'EBITA industriel de 14.8% vs 15.1% auparavant. Le broker révise à la baisse ses BPA 2022 et 2023 sont revus à la baisse de 3% en moyenne.



'Dans un contexte de fort ralentissement économique, voire de récession, Siemens devrait être capable de bien résister à un retournement de l'activité en Europe, mais sa dépendance à l'Europe (supérieure à 40% dont 17% en Allemagne) constitue un risque selon nous', conclut l'analyste.



