Siemens : Mise en place d'un partenariat avec Esri

(CercleFinance.com) - Siemens Smart Infrastructure annonce s'être associé à Esri, spécialiste mondial des systèmes d'information géographique (SIG) et de l'intelligence de localisation, pour étendre son écosystème de partenaires pour son activité de logiciels de grille.



Ce partenariat doit permettre d'améliorer les capacités de planification, d'exploitation et de maintenance des réseaux électriques des opérateurs de réseau en combinant le puissant logiciel de cartographie et d'analyse spatiale d'Esri et l'expertise de Siemens en topologie.



Par conséquent, les entreprises visent à améliorer le flux de données entre les applications pour une précision de planification accrue et pour une meilleure exploitation du réseau de distribution. L'objectif du partenariat est d'améliorer l'admission des ressources énergétiques distribuées (DER) au réseau afin que le 'zéro net' puisse être atteint plus rapidement.



