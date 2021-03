Siemens : La cession de Flender est désormais finalisée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé mercredi avoir finalisé la cession de Flender, sa filiale de systèmes électriques et mécaniques, au fonds d'investissement Carlyle Group sur la base d'une valeur entreprise de l'ordre de deux milliards d'euros.



Le groupe industriel allemand avait annoncé en octobre dernier son intention de céder Flender, qui fabrique entre autres des générateurs pour éoliennes et des turbines pour le traitement des eaux usées, au géant américain.



Toutes les autorités de la concurrence ayant approuvé le rapprochement, l'opération est désormais officiellement bouclée, explique Siemens dans un communiqué.



Le conglomérat industriel indique s'attendre à un gain situé autour de 500 millions d'euros suite à la conclusion de l'opération.



