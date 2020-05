Siemens : L'action grimpe après un trimestre 'robuste'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens a estimé vendredi avoir signé une performance financière 'robuste' au cours de son deuxième trimestre fiscal au vu du contexte 'compliqué' lié à l'épidémie de Covid-19.



Le conglomérat allemand a annoncé ce matin que son chiffre d'affaires était resté globalement stable lors des trois mois clos fin mars, à 14,1 milliards d'euros, tandis que son bénéfice net a chuté de 64% à 698 millions d'euros.



Certes, les nouvelles commandes du groupe ont baissé de 9% à périmètre constant pour s'établir à 15,1 milliards d'euros sur le trimestre écoulé, mais le groupe industriel jouit encore d'un carnet de commandes confortable, estimé à quelque 69 milliards d'euros.



Compte tenu de la crise sanitaire en cours, Siemens a toutefois décidé de renoncer à ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice devant se clôturer fin septembre, prévoyant désormais un chiffre d'affaires annuel en légère baisse à périmètre constant.



Pour des raisons techniques, le groupe munichois a également décidé de suspendre jusqu'à l'automne 2021 son programme de rachat d'actions, qui devait atteindre un montant de trois milliards d'euros.



Dans son communiqué, Siemens assure toutefois être 'bien préparé' pour affronter la crise du coronavirus, soulignant avoir aujourd'hui accès à une trésorerie nette de plus de 11 milliards d'euros.



A la Bourse de Francfort, l'action Siemens grimpait de 4,7% en début de matinée après cette publication, c'est-à-dire la plus forte hausse de l'indice DAX 30, qui ne prenait lui que 0,8%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SIEMENS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok