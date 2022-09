Siemens : Des trains automatiques et durables grâce à l'IA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Accompagné de 16 partenaires, Siemens annonce le lancement du projet 'safe.trAIn', une initiative subventionnée à hauteur de 23 ME par le gouvernement allemand et qui vise à jeter les bases d'une utilisation sûre de l'intelligence artificielle (IA) pour le fonctionnement sans conducteur des véhicules ferroviaires.



'Les solutions permettant de répondre aux exigences de cet environnement hautement réglementé et standardisé ont le potentiel d'améliorer considérablement l'efficacité et la durabilité du transport ferroviaire régional', assure Siemens.



L'Allemagne estime par ailleurs qu'il est nécessaire de rendre les offres ferroviaires voyageurs plus attractives pour pouvoir atteindre ses objectifs environnementaux, à savoir une réduction de 40 à 42% de ses émissions de CO2 d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990,



La construction de nouvelles lignes ferroviaires étant extrêmement longue et très coûteuse, le gouvernement est convaincu que la numérisation et l'automatisation de l'exploitation des trains au sein du réseau ferroviaire existant est 'un levier clé' pour obtenir rapidement des résultats positifs et qu'à ce titre, l'intelligence artificielle offre 'un potentiel majeur dans ce domaine.'



