Siemens : Des projets éoliens offshore au Danemark

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa a reçu le feu vert pour réaliser les deux projets éoliens offshore Vesterhav de 344 MW au Danemark.



Situés à 10 km au large de la côte ouest du Danemark, les deux projets devraient être achevés en 2023. Ces installations permettront de fournir de l'énergie propre et renouvelable à environ 350 000 ménages danois.



' L'ajout de 344 MW de capacité au réseau est une autre contribution bienvenue à la lutte contre l'urgence climatique ', déclare Marc Becker, DG de la Business Unit offshore de Siemens Gamesa.



' Nous sommes le plus grand employeur de l'industrie éolienne danoise, et dans le pays où l'industrie éolienne offshore a commencé, ces racines sont fortes et profondes. '



