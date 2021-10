Siemens : Déploie 1,2 million de compteurs en Lituanie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens Smart Infrastructure annonce participer, avec ses partenaires Sagemcom et Bitė Lietuva, au déploiement de 1,2 million de compteurs intelligents dans toute la Lituanie.



Siemens fournira au gestionnaire de réseau de distribution lituanien ESO le système de gestion des données des compteurs EnergyIP ainsi que le service et la maintenance pendant 10 ans, Sagemcom fournira le 1,2 million de compteurs intelligents tandis que Bitė Lietuva sera partenaire pour les technologies de communication.



La nouvelle infrastructure de compteurs intelligents permet à ESO de réduire la consommation d'électricité jusqu'à 6 %, de réduire les pertes de puissance dans l'ensemble du réseau d'alimentation de plus de 10 % et d'améliorer l'efficacité énergétique de l'ensemble des opérations.





