Siemens : Apporte une aide pour les hôpitaux en Inde

(CercleFinance.com) - Siemens apporte une contribution à long terme à la lutte contre la Pandémie en Inde auprès de 100 hôpitaux à Bengaluru, Goa et Chennai avec la mise à disposition de concentrateurs d'oxygène.



' L'Inde est l'un des pays les plus durement touchés par la crise du COVID 19. Environ 29 millions de personnes se sont rendues à l'hôpital depuis le début de la pandémie infecté par le COVID-19, estime l'Organisation mondiale de la santé. Environ 350 000 sont mort jusqu'à présent ' indique le groupe.



Grâce aux dons de Siemens, d'autres dispositifs médicaux, Kits d'hygiène, masques et nourriture pour les familles vont être utilisés.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel