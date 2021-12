Siemens : Akiem commande 20 locomotives Vectron

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens Mobility fait savoir que Akiem, spécialiste de la location de matériel roulant, lui a passé une commande ferme de 20 locomotives Vectron.



'Vectron est une locomotive très fiable, écologique et puissante qui répond aux exigences de transport européennes et offre à nos clients une flexibilité maximale', précise Albrecht Neumann, responsable de l'activité 'matériel roulant' chez Siemens Mobility.



La commande s'inscrit dans le contrat-cadre d'achat de locomotives, d'équipements auxiliaires et de services que les deux partenaires ont signé en août dernier.



Les locomotives Vectron développent une puissance maximale de 6,4 MW pour une vitesse de pointe de 200 km/h, rappelle Siemens.



