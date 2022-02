Sidetrade : Le titre se distingue après un contrat historique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Sidetrade parvient à échapper à la morosité du marché parisien ce mardi, alors que l'éditeur de logiciels financiers vient de remporter aux Etats-Unis le plus important contrat de son histoire.



Le spécialiste des logiciels de sécurisation du cash-flow pour les entreprises a annoncé hier soir avoir décroché auprès d'un géant américain des services informatiques un contrat de 4,2 millions de dollars sur une durée de trois ans.



Aux termes de l'accord, Sidetrade va équiper tous les collaborateurs en charge du processus de commandes clients du groupe ('order-to-cash'), en particulier au sein ses centres de services partagés.



Sa plateforme d'intelligence artificielle 'augmented cash' qui permet de réduire les retards de paiement et de découvrir des gisements de cash 'insoupçonnés', remplacera partout dans le monde une autre solution américaine utilisée actuellement par le groupe.



Coté au NYSE, ce nouveau client présent dans 70 pays emploie plus de 130.000 collaborateurs, qui accompagnent la transformation digitale des entreprises privées et des organisations publiques. Son chiffre d'affaires dépasse les 17 milliards de dollars.



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de TP ICAP Midcap - à l'achat sur le titre - évoquent une annonce 'majeure'.



'La société dispose d'un modèle de revenus récurrents qui l'immunise des aléas et l'activité commerciale de ces derniers mois témoigne d'une dynamique exceptionnelle', souligne la banque d'investissement.



A 11h25, le titre Sidetrade gagnait 3,5% quand le marché parisien reculait d'environ 0,4%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.