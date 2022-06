Ses : Un nouveau satellite opérationnel aux Amériques

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - SES a annoncé jeudi que son tout nouveau satellite géostationnaire était à présent pleinement opérationnel au-dessus de la zone des Amériques, des Caraïbes et de l'océan Atlantique.



Ce satellite à propulsion tout-électrique a rejoint son orbite finale comme prévu, à l'issue d'une phase de mise à poste et de recette en orbite ayant duré plusieurs mois.



SES-17 avait été lancé avec succès à bord d'une fusée Ariane 5, opérée par Arianespace, depuis le port spatial européen de Kourou, en Guyane française, au mois d'octobre dernier.



Son client principal, Thales, a prévu d'exploiter ses capacités au profit d'une solution de connectivité aérienne de nouvelle génération devant fournir un accès Wi-Fi à bord des avions commerciaux survolant le continent américain et les Caraïbes.



D'importants clients du secteur des entreprises au Brésil, en Argentine, en Colombie, au Mexique et au Canada pourront également étendre leur couverture vers plus de territoires reculés.



L'appareil en bande Ka, opéré sur la position orbitale 67.1° Ouest, rejoint les 70 satellites du réseau actuel de SES en orbite.



