Ses : Termine dans le vert, Berenberg reste à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance dans le vert profitant de l'analyse positive de Berenberg qui a renouvelé mardi sa recommandation d'achat sur le titre, tout en ajustant son objectif de cours, ramené de 10 à 9,8 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier explique que l'opérateur satellitaire va devoir mener à bien trois objectifs importants au cours des deux années à venir.



Il s'agit, selon lui, (1) de lancer avec succès neuf nouveaux satellites en orbite moyenne et cinq satellites géostationnaires en 2022, (2) de percevoir le versement d'une somme correspondant à environ 70% de sa capitalisation boursière au titre de la libération de la bande C aux Etats-Unis et (3) de renouer avec la croissance de son chiffre d'affaires et de son Ebitda en 2023.



A en croire Berenberg, la réalisation de tous ces objectifs devrait favoriser une revalorisation du cours de Bourse.



