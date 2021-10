Ses : Succès du lancement du satellite SES-17

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - SES fait part du succès du lancement dans l'espace de son satellite SES-17, à bord d'un lanceur Ariane 5 opéré par Arianespace depuis le centre spatial de Kourou, en Guyane Française, à 11h10 heure locale.



A partir de sa position 67,1° Ouest, ce satellite géostationnaire offrira une couverture complète des Amériques, des Caraïbes et de l'Océan Atlantique, et des technologies apportant la meilleure expérience de connectivité aux clients de SES.



'Construit par Thales Alenia Space, SES-17 marque une étape importante dans la technologie des satellites', affirme l'opérateur, soulignant que ce satellite en bande Ka 'peut s'adapter aux besoins changeants des clients en temps réel'.



