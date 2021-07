Ses : Retenu pour une infrastructure nationale au Luxembourg

(CercleFinance.com) - Un consortium emmené par SES a été retenu par le Luxembourg afin de mettre en place une infrastructure de communication ultra-sécurisée et fondée sur la technologie quantique, annonce un communiqué publié mardi.



Ce projet national, baptisé 'LuxQCI', doit aider le secteur public et le secteur privé à renforcer la sécurité des échanges d'informations confidentielles, notamment via la prévention des cyberattaques.



Cet écosystème doit être intégrée au sein du projet européen plus large d'infrastructure de communication quantique 'EuroQCI', précise SES.



