Ses : Résultat net ajusté en hausse de 17,2%

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires sous-jacent (hors périodiques et autres) est en baisse de 2,7% en glissement annuel (à taux de change constants) à 1 318 millions d'euros au 30 septembre.



L'EBITDA ajusté de 823 millions d'euros représente une marge d'EBITDA ajusté de 62,4% (YTD 2020 : 62,6%) et a bénéficié d'une réduction de 2,1% des charges d'exploitation d'une année sur l'autre (à taux de change constants).



Le résultat net ajusté s'est amélioré de 17,2% à 225 millions d'euros.



Le carnet de commandes au 30 septembre 2021 s'élève à 5,2 milliards d'euros.



Les perspectives d'EBITDA ajusté pour l'exercice 2021, hors restructuration et impact net de la réaffectation de la bande C américaine, sont inchangées et devraient se situer entre 1 080 et 1 100 millions d'euros.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel