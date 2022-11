Ses : Profit net ajusté en hausse de 23.2% sur 9 mois

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - SES dévoile au titre des neuf premiers mois de 2022 un profit net ajusté en amélioration de 23,2% par rapport à la même période un an plus tôt, à 277 millions d'euros.



De son côté, l'EBITDA ajusté progresse de 0,7%, à 829 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires en croissance de 6,1%, à 1400 millions d'euros.



'Notre performance depuis le début de l'année reflète une solide exécution continue dans l'ensemble de l'entreprise et nous sommes clairement sur la bonne voie pour réaliser nos perspectives 2022, notamment en tirant une valeur significative de la bande C américaine et en positionnant SES pour une croissance rentable à long terme grâce au déploiement de notre architecture multi-orbites et d'actifs de pointe', a commenté Steve Collar, CEO de SES.



