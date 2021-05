Ses : Profit en hausse et rachats d'actions dopent le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - SES, le numéro un mondial des satellites commerciaux, a levé le voile jeudi sur des résultats trimestriels meilleurs que prévu et proposé un programme de rachat d'actions.



L'action affichait un gain de l'ordre de 10% à la Bourse de Paris après ces annonces, ce qui en faisait la plus forte hausse de l'indice SBF 120.



Le groupe basé au Luxembourg a fait état ce matin d'un 'solide' début d'année, avec notamment un bénéfice net ajusté ressorti en hausse de 41,5% à 75 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année.



Son bénéfice opérationnel ajusté (Ebitda) s'est, lui, légèrement tassé, passant de 288 millions d'euros l'an dernier à 268 millions d'euros cette année.



Le chiffre d'affaires accuse pour sa part un repli de 2,8% à taux de change constants, à 436 million d'euros.



SES, dans son communiqué, annonce malgré tout le lancement d'un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 100 millions d'euros afin de témoigner de sa 'confiance' dans les fondamentaux à long terme de l'entreprise.



L'opérateur satellitaire a par ailleurs confirmé ses objectifs annuels, tablant toujours sur un chiffre d'affaires entre 1,76 et 1,82 milliard d'euros cette année pour un Ebitda ajusté de 1,06 à 1,10 milliard.



