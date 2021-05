Ses : Partenariat renforcé avec l'allemand Motor Presse TV

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - SES, le numéro un mondial des opérateurs de satellites commerciaux, a annoncé mardi une extension de son partenariat de long terme avec le groupe allemand de télévision payante Motor Presse TV.



Aux termes de l'accord, le groupe basé à Stuttgart a prévu de faire migrer ses contenus vers un nouvel environnement audiovisuel en mode 'cloud' proposé par l'opérateur.



Motor Presse TV aura notamment recours à la plateforme 'Cloud Playout' de SES afin de gérer et de distribuer ses chaînes thématiques 'Auto, Motor & Sport TV' et 'Auto, Motor og Sport TV' en Allemagne et en Norvège.



Cette migration doit notamment permettre à Motor Presse TV de faire basculer son offre vers un nouveau type de transmission en quelques minutes, sans aucune installation d'équipements matériels requise, précise SES dans un communiqué.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.