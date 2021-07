Ses : Nouvel accord de capacités avec Axel Springer

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - SES a annoncé mercredi la signature d'un accord pluriannuel de capacités avec le groupe Axel Springer en vue de la distribution d'une nouvelle chaîne d'information en HD, baptisée 'Bild'.



En vertu de l'accord conclu avec WeltN24, cette chaîne qui proposera également des contenus sportifs sera diffusée à partir du satellite Astra situé dans la position 19.2 degrés Est à compter du 22 août.



Après Welt et N24 Doku - deux chaînes déjà retransmises par SES - il s'agit de la troisième offre de WeltN24 dont la diffusion est assurée sur les satellites de l'opérateur luxembourgeois.



SES précise que l'accord comprend également la fourniture de transport de liaison montante et de services de régie de diffusion.



Les termes financiers du contrat n'ont pas été spécifiés.



