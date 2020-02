Ses : Nomination d'un nouveau CFO pour début mai

(CercleFinance.com) - SES annonce que son conseil d'administration a désigné Sandeep Jalan comme directeur financier (CFO) à partir du 6 mai prochain. De nationalité indienne et résident au Luxembourg, il succèdera à Andrew Browne qui a quitté le poste en octobre dernier.



Disposant de 30 ans d'expérience dans des fonctions de direction opérationnelles et financières en Asie et en Europe, Sandeep Jalan est actuellement CFO d'Aperam, fabricant d'aciers inoxydables, électriques et spéciaux, depuis 2014.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SES en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok