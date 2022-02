Ses : Les résultats 2021 en ligne avec les prévisions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'opérateur satellitaire SES a fait état jeudi de résultats décrits comme 'solides' au titre de son exercice 2021, son chiffre d'affaires et son résultat opérationnel étant ressortis en ligne avec ses prévisions.



L'EBITDA ajusté, à 1,09 milliards d'euros, a baissé de 5,2% par rapport à l'exercice 2020 et représenté une marge EBITDA de 61,2%, contre 61,4% à l'issue de l'exercice précédent.



Le résultat net ajusté s'est néanmoins amélioré, à 323 millions d'euros contre 191 millions d'euros en 2020, en raison de moindres charges de dépréciation sur l'exercice.



A 1,78 milliard d'euros, soit une baisse de 5%, le chiffre d'affaires est conforme à l'objectif annuel de 1,76-1,80 milliard que le groupe s'était donné.



Pour 2022, SES dit viser un chiffre d'affaires compris entre 1,75 et 1,81 milliard d'euros, dont 85% font d'ores et déjà l'objet de contrats sécurisés.



Quant à son EBITDA ajusté, il devrait ressortir en baisse cette année, entre 1,03 et 1,07 milliard d'euros, du fait de l'intensification prévue de ses investissements réseaux.



Cotée sur Euronext Paris, l'action SES se repliait de 1,6% jeudi matin suite à cette publication, dans un marché boursier en baisse de 2,6%.



