Ses : Lance un nouveau service de streaming

(CercleFinance.com) - SES a annoncé le lancement d'un nouveau service de streaming basé sur Internet en Allemagne qui offre aux abonnés un accès à 50 chaînes HD et à des bibliothèques avec plus de contenu sans avoir besoin d'une connexion TV par satellite, câble ou DVB-T2.



Le nouveau service de streaming IP HD+ élargira le marché à 20 millions de foyers supplémentaires en Allemagne.



Les abonnés HD+ IP peuvent regarder à la fois la télévision ainsi que des programmes et du contenu à la demande sans appareils supplémentaires. Tout est fourni via l'application HD+ IP directement intégrée dans les téléviseurs.



