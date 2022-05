Ses : En bonne voie pour 2022 après un 1er trimestre solide

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'opérateur de satellites SES a publié jeudi des résultats trimestriels en hausse et s'est dit en bonne voie pour atteindre ses objectifs de chiffre d'affaires et de bénéfice cette année.



Le groupe a annoncé ce matin que son chiffre d'affaires de premier trimestre avait progressé de 2,6% en données publiées, à 448 millions d'euros.



Dans son communiqué, SES souligne que 85% de son objectif de chiffre d'affaires annuel (situé entre 1,75 et 1,81 milliards d'euros) était désormais sécurisé sous la forme de contrats garantis.



Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) sur les trois premiers mois de l'année s'est établi de son côté à 274 millions d'euros, contre 268 millions d'euros, soit une hausse de 2,4% en données publiées.



Pour 2022, SES dit viser un Ebitda ajusté entre 1,03 et 1,07 milliard d'euros en dépit des investissements qu'il consacre actuellement à la modernisation de ses réseaux.



Malgré ce début d'année solide, l'action SES s'est retournée à la baisse jeudi matin en Bourse de Paris, accusant un repli de 0,3% vers 10h00 après une ouverture en hausse de 1%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.