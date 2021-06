Ses : Désormais partenaire d'Amazon dans les réseaux 'cloud'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - SES a annoncé jeudi qu'il avait rejoint le programme de partenaires prestataires d​'AWS Direct Connect, un service qui permet d'établir une connexion privée entre le 'cloud' d'Amazon et les centres de données et les bureaux d'une entreprise.



Aux termes d'un processus de validation technique, Amazon a approuvé les fonctionnalités de SES, ce qui signifie que le groupe luxembourgeois pourra opérer des liaisons entre les réseaux du géant américain de l'Internet et sa propre flotte de satellites.



SES va ainsi pouvoir assurer une connexion entre les sites AWS et ses appareils en orbite de moyenne altitude (MEO) et géostationnaires(GEO).



Le programme AWS Direct Connect propose des vitesses commençant à 50 Mbits/s et pouvant aller jusqu'à 100 Mbits/s.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.