Ses : Démonstration d'un aéronef téléguidé par satellite

(CercleFinance.com) - SES a annoncé mercredi avoir conclu avec l'américain Hugues la première démonstration d'un aéronef téléguidé par satellite.



Le test, conduit pour le compte de General Atomics, a associé les logiciels mis au point par Hughes avec les capacité de SES en orbite géostationnaire (GEO) et en orbite terrestre moyenne (MEO).



L'essai a reproduit une mission typique dite de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) sans pilote, en transmettant des données vidéo en haute définition vers et depuis le véhicule sans pilote vers le centre de commandement.



