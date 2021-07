Ses : Contrat pour des services 4G en Afrique de l'Est

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - SES a annoncé jeudi la signature d'un accord de trois ans avec iSAT Africa portant sur la fourniture de capacités satellitaires en vue du lancement de services 4G en Afrique de l'Est.



Le groupe luxembourgeois explique que ce partenariat va permettre aux opérateurs télécoms locaux de proposer des offres 4G performantes dans les communautés rurales et ultra-rurales de la région.



Aux termes de l'accord, SES offrira dans un premier temps des capacités sur l'un de ses satellites O3b positionné en orbite terrestre moyenne (MEO) avant de proposer, dès l'année prochaine, des capacités étendues, basées sur son système MEO de nouvelle génération O3b mPower.



Cet accord intervient alors que l'usage de la téléphonie mobile explose en Afrique subsaharienne, la couverture '4G' de la population ayant presque doublé depuis 2017 pour désormais atteindre près de 50%.



