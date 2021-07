Ses : Contrat de services pour la base de Thulé

(CercleFinance.com) - SES annonce que sa filiale SES Government Solutions (SES GS) a remporté un contrat de 14,5 millions de dollars pour soutenir la base aérienne américaine de Thulé, au Groenland, avec des capacités de communications critiques.



'Les services satellitaires de bande C fournis à l'USG sur sa base la plus septentrionale dans l'Arctique assureront un service de données critiques ainsi que des capacités de redondance et de restauration améliorées', explique l'opérateur.



