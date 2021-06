Ses : Contrat de capacité renouvelé avec l'allemand High View

(CercleFinance.com) - L'opérateur de satellites SES a annoncé jeudi le renouvellement de son contrat de capacités avec High View, un accord qui va permettre au groupe de médias allemand de continuer à diffuser sa chaîne musicale Deluxe Music en Allemagne et en Autriche.



Ce contrat pluriannuel porte sur le renouvellement des ressources dont dispose High View sur la position orbitale Astra 19,2 degrés Est, précise le groupe dans un communiqué.



La chaîne Deluxe Music, qui revendique une audience de quatre millions de téléspectateurs par jour, propose des programmes axés sur les 'hits' du moment et des vidéos clip 'classiques' des dernières décennies.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel