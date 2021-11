Ses : Commande de deux satellites à Thales

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - SES a annoncé jeudi avoir commandé deux satellites à Thales Alenia Space, une filiale de Thales, afin de remplacer deux appareils existants.



Le premier satellite, qui opérera en orbite géostationnaire sur la bande de fréquence Ku, doit permettre à l'opérateur de continuer à transmettre les programmes de télédiffuseurs publics et privés en France, en Allemagne et en Espagne.



Le second, un dispositif numérique de nouvelle génération, doit quant à lui aider SES à explorer de nouvelles opportunités de marché dans les segments de la vidéo et des données.



La mise en orbite de ces deux satellites - baptisés Astra 1P et Astra 1Q - est prévue dans le courant de l'année 2024.



SES précise que l'acquisition de ces deux appareils s'inscrit dans le cadre de son enveloppe d'investissement pour la période 2021-2025, précédemment communiquée au marché.



