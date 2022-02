Ses : Co-entreprise avec le géant indien Jio Platforms

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - SES a annoncé lundi la création d'une co-entreprise avec le géant indien du numérique Jio Platforms prévoyant la distribution de services de haut débit par satellite à des tarifs 'abordables'.



Aux termes du projet, les deux partenaires s'appuieront sur les systèmes SES 12 et O3b mPOWER - qui appartiennent tous les deux à la flotte de SES - pour proposer des connexions de plusieurs gigabits aux entreprises et aux clients particuliers basés en Inde, mais aussi dans les régions environnantes.



Jio Platforms contrôlera 51% du capital de la société commune, tandis que SES en détiendra 49%.



L'accord prévoit par ailleurs la signature d'un contrat pluriannuel qui verra Jio faire l'acquisition de capacités satellitaires pour un montant de l'ordre de 100 millions d'euros.



